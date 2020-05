L’influenza spagnola causò in Svizzera 24.449 morti e contagiò due milioni di persone su una popolazione di 3,9 milioni di abitanti: un secolo fa anche il nostro Paese fu investito dalla più grave e devastante pandemia dell’era moderna. Nelle settimane scorse abbiamo visto come il nostro cantone vide arrivare e poi affrontò quella drammatica emergenza attraverso le vecchie pagine storiche del «Corriere del Ticino». Abbiamo così constatato come le dinamiche allora innescatesi fossero molto simili a quelle di oggi in piena emergenza da coronavirus. Ma cosa fu esattamente la spagnola del 1918-20? In occasione del centenario, nel novembre di due anni fa, l’Ufficio federale di statistica ha pubblicato un interessante studio: Raymond Kohli, L’influenza spagnola del 1918, UST. Dati e informazioni...