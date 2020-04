La pandemia di coronavirus avrà effetti su innumerevoli settori economici, e finirà per pesare anche su quello immobiliare. I cantieri chiusi, i tassi ipotecari in aumento, la possibilità che una volta ripartita l’economia ci sia una serie di fallimenti aziendali, lasciano presagire che per il settore immobiliare ci saranno tempi duri, che non passeranno molto presto. Tra l’altro questa crisi si innesta su un trend che già non era molto favorevole, caratterizzato da un eccesso di costruzioni e da una frenata dell’immigrazione di qualità. Ma cosa ne pensano gli esperti? Lo abbiamo chiesto a due rappresentanti del settore in Ticino. «La situazione che si è venuta a creare - spiega Gianluigi Piazzini, presidente della Catef, la camera dell’economia fondiaria - mortifica da una parte i consumi,...