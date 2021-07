Flavio Meroni non ha dubbi quando parla della sua vita e la paragona al film Sliding doors. Ci sono state occasioni imprevedibili che hanno guidato il percorso del brillante diplomatico poi diventato un esperto nella gestione di crisi. Su come mediare in situazioni di conflitto, Flavio Meroni la sa lunga. È stato il numero due dell’Ambasciata elvetica a Teheran e ha contribuito a rendere grande il nome della Svizzera durante la crisi degli ostaggi americani in Iran, dove il nostro Paese rappresenta tuttora gli interessi degli Stati Uniti. Una vicenda in cui la Svizzera ha giocato il delicato ruolo d’intermediario, con un lieto fine non scontato e una trattativa che ha tenuto col fiato sospeso l’opinione pubblica mondiale, dal 4 novembre 1979 al 20 gennaio 1981, rischiando di sfociare in uno...