L’abbandono di Thiam, i dubbi su Rohner

Adieu Monsieur Thiam. Alla fine la pressione degli scandali che da mesi si accumula su Credit Suisse si è fatta insopportabile. A rimetterci la poltrona è il CEO Tidjane Thiam, che esce così perdente dallo scontro con il CdA di giovedì sera. Il presidente del consiglio di amministrazione Urs Rohner resta invece in sella, come si legge in un comunicato diffuso dalla banca ieri...