Prima dell’arrivo dei talebani, il bazar di Dane-Bagh era un mercato rionale nel centro di Kabul, composto da una ventina di negozietti e bancarelle frequentate soprattutto dalla gente del quartiere. Dopo la fondazione dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, si è trasformato in una grande fiera dell’usato, dove i cittadini vendono i propri prodotti domestici. Oggi è un labirinto di cianfrusaglie accumulate ai lati delle strade, non bancarelle vere e proprie, ma semplici tavoli o teloni su cui è appoggiata la merce in vendita: posate, stoviglie, lenzuola, forni, tappeti, radio, vasi, televisori, lavatrici, attrezzi di ogni tipo. Di cui le persone cercano di disfarsi per raccogliere qualche soldo e comprarsi da mangiare oppure per finanziarsi il viaggio di fuga all’estero.

