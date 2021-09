Il 64,10% degli svizzeri ha detto sì al «Matrimonio per tutti». Un grande passo avanti nell’uguaglianza dei diritti, ma anche nella mentalità e nella cultura. Le reazioni positive e i plausi non sono mancati: sono giunti da tutta la Svizzera, ma anche dall’estero e sono culminati con le felicitazioni dell’Alto commissariato ONU. Una delle immagini più belle e significative è stata quella della proposta di matrimonio, non appena confermato l’esito delle urne, tra due giovani donne a Viganello. Un’immagine che è già diventata l’icona di questo momento storico proprio perché racchiude, con disarmante naturalezza, un gesto pieno di significato e di amore. Un sogno che può essere realizzato. E ora anche tutelato dal diritto.

