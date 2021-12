Li Tavor e Nicolas Buzzi coltivano l’interesse per l’arte in generale e condividono quello per la musica, il suono e l’architettura. Il loro progetto è stato sviluppato appositamente per gli spazi espositivi dell’Istituto Svizzero a Milano, e rende sperimentabili per i visitatori le connessioni tra suono, architettura e il corpo che si muove al suo interno. «La mostra è concepita attraverso un approccio interdisciplinare che sviluppa un’alchimia di suoni, installazioni e creazioni sonore: si tratta di un’installazione musicale alla ricerca del significato odierno della molteplicità dei modi possibili di relazionarsi», racconta Li Tavor. Il lavoro si occupa della relazione tra spazio e corpo e dei confini fluidi della percezione in relazione a sistemi metrici universalmente definiti. «Mentre...