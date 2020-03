«L’imminente flagello della peste, col quale Dio Nostro Signore piace di percuotere i Regni e Paesi circonvicini, deve con ragione muovere questa Città a risolversi per tempo, con veri segni di penitenza e con pubbliche e private orazioni, di placar e divertir l’ira Divina». Così recita il prologo dell’«Appello del Vicario e dei Dodici di Provvisione della Città e Ducato di Milano per partecipare alla pubblica processione in tempo di peste», datato 21 agosto 1624, anno in cui l’epidemia colpì diversi paesi confinanti con gli Stati italiani.

Tutti in processione

Più oltre si esortano «tutti i capi e le famiglie di ciascuna casa, e specialmente la Nobiltà, non solo a convenire frequenti [numerosi] alla detta processione, ma anche coi Santi Sacramenti della penitenza ed altre opere pie, ad accompagnare...