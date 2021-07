«Non preoccuparti se il mondo finirà oggi, è già domani in Australia». La frase, erroneamente attribuita al creatore dei Peanuts Charles Monroe Schulz, ci torna utile. Pazienza se a Sydney, complice il lockdown, ogni giorno purtroppo assomiglia a quello precedente e quel domani, ahinoi, chissà quando arriverà. Pazienza, già. Devono averne molta gli australiani. Dovranno averne ancora. Perché la variante Delta è arrivata anche laggiù. E rischia di scombinare i piani del governo, tanto più se consideriamo che solo un misero 13% di popolazione è completamente vaccinato mentre i no-vax sono già scesi in strada per protestare. Ahia.

Marco Serventi è nato e cresciuto in Ticino. La vita, però, l’ha portato Down Under. In Australia. Laureato a Losanna, fotografo di professione, dal 2010 vive e lavora proprio a Sydney. Lo raggiungiamo via Skype. Ci risponde, ovviamente, da casa. Abbozza un sorriso, comincia a raccontare quanto sta accadendo in città e in generale nel suo Paese d’adozione. L’impressione, dall’Europa, è quella di un tira e molla continuo fra libertà e restrizioni. All’inizio la strategia di strozzare il virus con chiusure mirate e relativamente brevi ha funzionato, ma l’ingresso della citata Delta ha cambiato le carte in tavola. Costringendo le autorità a pronunciare lockdown più lunghi.

Loading the player... Un estratto dell’intervista a Marco Serventi.

«E dire che noi, a Sydney, siamo stati fortunati rispetto ad altre città» racconta Marco. «In fondo, questo è solo il secondo vero lockdown dopo quello vissuto all’inizio della pandemia. Melbourne, per contro, ne ha già sopportati cinque. Per diversi mesi, qui, abbiamo vissuto liberamente. Senza restrizioni. Non c’erano contagi». E ancora: «La strategia di eliminare del tutto il virus non permettendogli di circolare, per alcuni mesi, sembrava funzionare. A lungo termine, tuttavia, si è rivelata fallimentare. A diciotto mesi dall’inizio della pandemia ci ritroviamo ancora chiusi in casa. E a Sydney è appena stato annunciato il prolungamento delle restrizioni per altre quattro settimane almeno. Di riflesso, la gente è stanca. C’è tanta frustrazione. Il Paese è molto diviso: c’è chi vuole più limitazioni, chi non ne vuole del tutto. Ad accomunare le due fazioni è la stanchezza. Siamo in una situazione tutt’altro che ideale».

La frustrazione di cui parlavo è legata anche all’implementazione dei vaccini. Molte persone esitano, sono titubanti

Chiudersi è la sola soluzione

Chiudere. E chiudersi. È la sola soluzione, apparentemente. Gira e rigira si torna lì, ai pochissimi vaccinati rispetto al totale della popolazione. Impossibile pensare di convivere con la Delta, date simili premesse. «La frustrazione di cui parlavo è legata anche all’implementazione dei vaccini. Molte persone esitano, sono titubanti». In parte perché il preparato principale è AstraZeneca, ma soprattutto perché «la strategia non è mai stata chiara». Ancora il nostro interlocutore: «La linea comunicativa del governo non è mai stata coerente e questo ha suscitato parecchie perplessità. Ora un numero sempre più grande di persone non ha fretta di farsi vaccinare, è in dubbio».

Le proteste di Melbourne e Sydney si spiegano anche così. «Non parliamo più solo di un gruppo ristretto di no-vax. Sono sintomatiche, nascono dalla stanchezza e dalla frustrazione. C’è chi non crede nel vaccino, chi nelle restrizioni, chi vorrebbe tornare a viaggiare all’estero dal momento che, è bene ricordarlo, i confini sono chiusi salvo casi particolari. Ma c’è frustrazione anche fra chi rispetta rigorosamente le misure e, magari, vede un sacco di gente riunirsi senza mascherina».

La speranza è l’ultima a morire

La speranza, recita il proverbio, è l’ultima a morire. Alcuni australiani sono arrabbiati, altri provano a fare esercizio di pazienza. Tutti, però, sembrano rassegnati: una vera e propria data di uscita dalla crisi non c’è. E il Paese, soprattutto, continua a rimanere isolato dal resto del mondo. «Il governo non è stato né fermo né rassicurante in questo senso» prosegue Marco. «È stato presentato un piano di uscita dal coronavirus in quattro fasi, con restrizioni sempre meno forti. Ma non sono state fornite dati, è tutto molto incerto e oramai la gente vive alla giornata. I lockdown, poi, sono sempre più lunghi».

Confini chiusi, per Marco, significa non poter riabbracciare i suoi cari in Ticino. «Fra tutto, sono due anni e mezzo che non riesco a rientrare. Vale per molti altri australiani con parenti all’estero sebbene da un recente sondaggio risulti che il 73% della popolazione, prima dell’ultima ondata, non voleva riaprire i confini. È una cosa tipica, qui. Essere isolati è come un vanto. Ma c’era sempre la possibilità di salire su un aereo, mentre ora chissà quando riapriranno i confini. Il Ticino mi manca, tornavo almeno una volta all’anno. Per la famiglia, gli amici. Questo è il periodo più lungo della mia vita lontano da casa. E mantenere i contatti attraverso le videochiamate non è scontato». Una riapertura, dicono le autorità, è prevista a metà del prossimo anno. «Ma visto come è andata finora, considerando anche quest’ultima ondata, non so quanto la scadenza verrà rispettata. E nessuno sa se i confini riapriranno al 100% o inizialmente ci sarà la quarantena al rientro. Per chi ha radici lontano dall’Australia è problematico. Ti chiedi: vale davvero la pena vivere così lontano dagli affetti?».

L’atteggiamento della gente è cambiato. Prima, si avvertiva un senso di emergenza e un bisogno di rimanere a casa. La lunghezza della pandemia, a questo giro, fa sì che molti sfruttino la passeggiata al parco e altri momenti di libertà

Lo scontro

Se durante la prima ondata passare le giornate in casa era (per certi versi) intrigante, a questo giro le coordinate sono cambiate. «Molte aziende nel frattempo si sono organizzate, per cui sul fronte del telelavoro non ci sono problemi» afferma Marco. «Lo stesso vale per le scuole. L’atteggiamento della gente è cambiato. Prima, si avvertiva un senso di emergenza e un bisogno di rimanere a casa. La lunghezza della pandemia, a questo giro, fa sì che molti sfruttino la passeggiata al parco e altri momenti di libertà. Nonostante sia inverno, fuori è pieno di persone».

Marco, dicevamo, è fotografo di professione. Quali immagini lo hanno colpito di più della pandemia? «La prima ondata era legata alle strade vuote, alle città vuote, a quell’atmosfera strana. Si è visto anche in Europa. Poi, direi, le immagini delle proteste, di conflitto. È strano e anche un po’ triste vedere immagini del genere. Viviamo un periodo di tensioni fra cittadini».

E lo scontro, come accennava Marco, è particolarmente acceso sul fronte vaccini. «Basta farsi un giro sui social media. La protesta è passata appena fuori casa mia, i no-vax urlavano contro chi passeggiava o andava a fare la spesa ed era munito di mascherina. C’è un confronto acceso e c’è una divisione abbastanza profonda».

©CdT.ch - Riproduzione riservata