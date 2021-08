Dopo lo shock iniziale, gli Stati Uniti hanno avviato le pressioni finanziarie sul nascente Emirato talebano, anche se i canali bancari formali della nazione sono in realtà scarsi e le iniziative del Dipartimento del Tesoro di Washington, fatte di blocchi e sanzioni, rischiano di rivelarsi poco efficaci, come del resto avvenuto per altri Paesi, ad iniziare da Russia ed Iran.

La Casa Bianca ha ordinato il congelamento di 9 miliardi di dollari appartenenti alla DAB-Da Afghan Bank, banca centrale del Paese guidata da Ajmal Ahmady, laureato ad Harvard e fuggito da Kabul una decina di giorni fa mentre le milizie talebane si avvicinavano alla capitale. Sono stati bloccati altri invii di dollari, mentre il regime viene iscritto nella «lista nera» del Tesoro. Washington intende anche intervenire presso...