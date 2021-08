AFGHANISTAN

Anche nel ventennio statunitense, la legge per l’eliminazione della violenza sulle donne «non veniva applicata, se non nel 5% dei casi, e il rischio di rappresaglia era altissimo» – La giornalista Cristiana Cella: «I talebani sono pronti a tutto pur di ottenere il riconoscimento internazionale, diranno qualsiasi cosa, ma non bisogna creder loro, non sono cambiati»