L’internet ucraino, per ora, regge

Controllo di internet nel territorio della Federazione, fra limitazioni ai social e ai media stranieri: fatto. Prossima, possibile mossa: indebolire la rete delle reti in Ucraina, visto l’uso che ne fanno i suoi leader politici e la popolazione. Il Cremlino, quantomeno, ci sta pensando. Seriamente. Ne riferisce, fra gli altri, il Guardian. Chiarendo che, in effetti, il web non solo sta supportando la quotidianità e il sistema finanziario del Paese. Ma è divenuto, con il passare dei giorni, vitale sia per organizzare la resistenza sia, soprattutto, per far sapere al mondo che cosa sta succedendo. Prendete i video messaggi di Volodymyr Zelensky, il presidente, o quelli del sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

L’infrastruttura reggeMentre scriviamo queste righe, beh, internet non risulta disturbato...