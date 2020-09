Oggi a New York si apre la 75. Assemblea generale dell’ONU. Un’Assemblea giocoforza diversa dal solito a causa della pandemia ma che – per la Svizzera – riveste grande importanza nell’ambito delle relazioni internazionali. Un capitolo, quello dei rapporti con i Paesi esteri, sul quale la Confederazione ha fondato e fonda tutt’ora le basi della propria immagine nel mondo. Buoni uffici, dialogo e capacità di mediazione costituiscono infatti il nucleo della nostra diplomazia. Una diplomazia storicamente di altissimo livello, e che inevitabilmente si riflette anche all’ONU. Tanti quindi i temi sul tavolo in vista dell’Assemblea, a cominciare dalla candidatura a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza per il biennio 2023-2024, la cui votazione è prevista per il 2022. Ne discutiamo con...