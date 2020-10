L’ombra del coronavirus sulla movida milanese

Finita sotto attacco per i suoi protagonisti più indisciplinati, la movida milanese è tornata nel mirino delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Ecco cosa abbiamo visto in zona Navigli, una delle piazze più gettonate dal popolo notturno in attesa del varo del nuovo decreto del Governo Conte per contenere i contagi da COVID-19.

Con l’arrivo del buio, quando le luci e le insegne colorate cominciano a riflettersi nelle ferme acque del Naviglio, l’atmosfera del sabato sera lungo Ripa di Porta Ticinese si scalda man mano che il passaggio pedonale davanti a bar, ristoranti e negozi si ripopola e lascia ben sperare soprattutto la categoria degli esercenti, a lungo vessati per il lockdown e una tardiva e faticosa ripartenza. Davanti alla Darsena, dove il flusso dei passanti è più denso, centinaia...