Era il 15 gennaio 2001 quando due visionari scrissero sul software wiki le parole «Hello World», ciao mondo. Vent’anni dopo Wikipedia è diventata l’enciclopedia digitale per antonomasia, nonché il più importante servizio online non commerciale. Ce ne parla Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Foundation Italia, ricercatrice, e membro del Consiglio della SUPSI.

«Oggi ci saranno eventi tutto il giorno per festeggiare i 20 anni di Wikipedia, parlerà anche il cofondatore Jimmy Wales. E poi ci saranno iniziative per tutto il 2021: le attività di Wikimedia Italia e Svizzera riguardano le scuole, l’istruzione e attività per valorizzare il patrimonio culturale. Ma soprattutto oggi è l’occasione per ringraziare i milioni di volontari che rendono viva questa enciclopedia». C’è una nota di emozione...