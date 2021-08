Immaginate di acquistare un biglietto per un concerto di Bruce Springsteen in Piazza della Riforma a Lugano. O in uno stadio, o in qualsiasi altro luogo. Ci sono collegate emittenti televisive di mezzo mondo, ai lati del pubblico campeggiano le scritte dei finanziatori dell’evento. The Boss è pronto a salire sul palco e la sua E Street Band sta attaccando le prime note. Ma piove a dirotto. Springsteen, infischiandosene del diluvio, prende in mano il microfono e comincia con il primo brano, il pubblico è in delirio. Però non arriva neanche a metà ed è costretto a desistere, perché la pioggia è aumentata d’intensità ed è diventato impossibile continuare. Si rifugia dietro le quinte, attende un paio d’ore ma le condizioni peggiorano. Allora ritorna sul palcoscenico e saluta tutti con un arrivederci....