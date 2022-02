La fusione nucleare è il Sacro Graal dell’energia. Produrre una quantità di elettricità pressoché illimitata, a bassissime emissioni di CO₂ e a prezzi competitivi per il consumatore è il sogno di qualsiasi scienziato che opera in questo campo. Fa gola a tutti, al mondo intero, perché dentro quel reattore potrebbe esserci il futuro sostenibile dell’intera umanità. Sarebbe però troppo facile associare questa tecnologia alla transizione energetica in atto, soprattutto dopo le notizie arrivate nelle scorse settimane da Stati Uniti, Cina e Gran Bretagna che parlavano di straordinari progressi scientifici. Perché – ed è meglio chiarirlo subito – la fusione nucleare, al momento, è un settore di ricerca: sarà la fonte energetica di fine secolo (forse).

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione...