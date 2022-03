«Vai su Google Maps. Clicca sulla Russia. Cerca un ristorante o un’attività commerciale e scrivi una recensione in cui spieghi cosa sta accadendo in Ucraina». Così twittava lunedì il gruppo di hacker Anonymous. L’idea condivisa sul profilo @YourAnonNews arrivava da quello polacco @Konrad03249040, che sostiene azioni di cyber attivismo per la guerra in Ucraina. Qual è lo scopo? Aggirare la «censura» governativa sulla diffusione di news sul conflitto in Ucraina. Sì perché questa guerra si combatte anche sul digitale. «Tutti i media russi sono organizzati su un’unica narrativa – ha spiegato al CdT negli scorsi giorni Luca Lovisolo, ricercatore indipendente in relazioni internazionali –. Perciò i russi che aprono un giornale, che accendono la radio o che guardano la televisione sentono le stesse...