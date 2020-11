L’emergenza COVID non ha frenato lo sviluppo di MIND, il distretto milanese dell’innovazione, neppure in queste settimane in cui la Lombardia è indicata come zona rossa, cioè ad alto rischio di contagio. «Non vi sono state ripercussioni, né per quanto riguarda gli enti pubblici, né per le aziende private», spiega l’amministratore delegato di Arexpo, la società proprietaria della superficie Igor De Biasio. Insomma, sullo spazio di un milione di metri quadrati che nasce sulle ceneri dell’Expo 2015 tra Milano e Rho - e che si concentra sulle scienze della vita, sullo sviluppo dell’innovazione (ricerca e formazione) e sulle smart cities - si lavora senza pause, virus o non virus.

L’ospedale da record

Dal punto di vista dello sviluppo dei lavori il 2021 sarà un anno decisivo. L’ospedale Galeazzi,...