Da anni ormai l’aeroporto di Lugano si trova un giorno sì e uno no sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Oggi, in quello che quasi certamente è uno dei suoi giorni più neri, ne abbiamo ripercorso la storia. Gli alti e i bassi. Dall’entusiasmo dei primi anni allo sconforto degli ultimi. Dall’eroismo dei primi piloti (uomini che salivano impavidi su dei trabiccoli sapendo che probabilmente si sarebbero schiantati, e il tutto «in nome del progresso») al coraggio di chi, anche a Lugano, ha voluto «costruire». Costruire aerei, costruire rotte, costruire piste e anche costruire compagnie aeree. E anche chi ha avuto il merito – come l’Aero Club – di costruire la passione per il volo. Senza quella (e senza il loro sforzo) Lugano Airport non sarebbe mai esistito.

Non partiremo dal 17 dicembre 1903...