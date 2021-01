A lungo sotto i riflettori internazionali per il suo approccio anti-lockdown, due settimane fa la Svezia ha cambiato strategia: maggiori poteri al Governo per chiusure e multe. Ma qual è la situazione nel Paese oggi? Ne abbiamo parlato con Gaetano Marrone, professore associato in Global Health al Karolinska Institutet di Stoccolma

Professor Marrone qual è la situazione negli ospedali svedesi? Nelle scorse settimane abbiamo letto che le terapie intensive sono vicine al collasso. È così?

«La Svezia dispone di 764 posti di terapia intensiva. Al momento (i dati sono quelli del 20 gennaio) abbiamo una percentuale di occupazione del 77%. In termini assoluti parliamo di 588 posti occupati, di cui 329 (56%) da pazienti COVID. C’è dunque ancora una discreta disponibilità di posti letto - circa il 23%...