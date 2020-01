Volare non è da tutti. E non è per tutti. Finora, secondo alcune stime, meno del 20% dell’umanità ha messo piede su un aereo. Indicativamente, circa il 3% della popolazione mondiale compie almeno un volo in un anno: una percentuale bassissima. E allora, dove sta il problema? Eccolo: un aereo, in media, consuma come 4.000 automobili ma può trasportare solo poche decine di persone...