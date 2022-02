«Follow the Truth»: segui la verità. Lo slogan che accompagna la nascita del social network di Donald Trump non poteva essere più semplice ed evocativo. L’ex presidente degli Stati Uniti, espulso dalle grandi piattaforme dopo aver incitato alla rivolta i cittadini che assediavano Capitol Hill il 6 gennaio dello scorso anno, torna sulla scena virtuale nell’unico modo possibile. Mettendo online la sua app. Costo dell’operazione: sconosciuto. Ma si sa che negli ultimi mesi la “Trump Media and Technology Group” (TMTG), dopo il completamento della sua fusione con la “Digital World Acquisition Corp” (DWAC), ha dichiarato di aver raccolto oltre un miliardo di dollari provenienti da un “gruppo eterogeneo” di 36 investitori istituzionali.

A ottobre, la nuova società non aveva fatto conoscere i nomi...