Questo virus ci sta togliendo le città. La loro funzione sociale e la loro vita. Spesso in Ticino ci siamo lamentati di quanto poco fossero vive. «Di sera sembrano il deserto». Oggi, prima giornata in cui è stata decisa la chiusura di (quasi) tutto, le abbiamo visitate. E deserte lo erano per davvero, a parte Lugano, dove regnava un misto di consapevolezza e incoscienza. Chissà. Forse quando l’emergenza finirà impareremo ad apprezzarle di più.

Loading the player...

È lunedì e a Lugano si respira un misto tra consapevolezza e incoscienza. Consapevolezza di chi si deve recare al lavoro e al posto del bus sceglie di andare piedi, e di chi cammina per strada facendo attenzione a non avvicinarsi agli altri. Incoscienza di chi va avanti facendo finta di nulla: oggi la città pullulava ancora di persone, dai giovani agli anziani, che gironzolavano senza meta per il centro, ritrovandosi a chiacchierare di qua e di là. A colpire in particolare è la presenza di molti anziani, per le strade e nei supermercati. «Ma cosa faccio a casa? Mi annoio», ci dice un’anziana che passeggia con un’amica. In Piazza della Riforma verso l’orario di pranzo i tavolini di alcuni bar chiusi sono stati utilizzati dagli impiegati, a coppie o in gruppetti, per consumare un pasto (quello, rigorosamente, take away) al sole. Nei supermercati la situazione era abbastanza tranquilla. Coop, Migros e Manor hanno chiuso tutti i reparti ad eccezione degli alimentari, dove l’entrata viene controllata e calibrata da personale di sicurezza con guanti e mascherina. Sulla soglia vengono forniti ai clienti guanti di plastica e disinfettante per le mani. Nonostante questo non tutti si lasciano convincere dalla necessità di indossarli e rispettare la distanza sociale. E poi i giovani in età scolastica a spasso, in giro a gruppetti. Non era questo lo scopo della chiusura delle scuole. Molti, purtroppo, sembrano non aver ancora recepito il messaggio lanciato dalle autorità.

Pausa pranzo a Lugano: in molti si sono seduti a mangiare ai tavolini dei bar chiusi in Piazza della Riforma a Lugano. © CdT/C.NACA

L’ovattato silenzio di Bellinzona

Il rintocco delle ore scandito dal campanile del Municipio è più chiaro, più nitido del solito. Non ci sono rumori a coprirlo. A metà mattina il centro di Bellinzona è sospeso in un ovattato silenzio. Tutto si è fermato. Qualcuno che lo attraversa c’è, ma cammina spedito per la sua strada: chi indossa la mascherina, chi ha una sciarpa che gli copre il volto. Ci si protegge come si può. Gli sguardi si incrociano da un lato all’altro del viale della Stazione, ma pochi hanno voglia di fermarsi a chiacchierare. Meglio un gesto della mano in segno di saluto. Sembra la domenica mattina quando siamo di turno in redazione per preparare il giornale del lunedì successivo. Anzi, no: oggi ai tavolini del ristorante sotto i nostri uffici non è seduto nessuno. Come tutti gli esercizi pubblici, anche il tea room in piazza Collegiata è chiuso. Così come chiusi, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari e le farmacie, sono tutti i commerci. Dietro le vetrine c’è chi ne approfitta per fare le pulizie. Sulle porte un messaggio pressoché univoco: chiuso fino a nuovo avviso per l’emergenza coronavirus. Piazza del Sole, abituale ritrovo dei giovani che vi sostano durante la pausa pranzo, sembra ancor più ampia nella sua desolante «vuotezza». Quasi nessuno si accomoda sulle sedie rosse: un uomo intento a leggere il giornale, due ragazze che si gustano il loro panino. Vuoti sono anche i bus. Comunque alle fermate qualcuno con le borse e i sacchetti della spesa ricolmi attende di salire a bordo per far rientro a casa. Alla stazione i treni arrivano e partono, ma di passeggeri se ne vedono ben pochi. Non sarà la metropolitana di Tokyo, ma di solito allo scalo ferroviario il via vai di passeggeri è abbastanza frenetico. Oggi no, nulla di tutto ciò. Del resto tutto è chiuso. Chi dovrebbe esserci?

I piccioni si prendono Mendrisio

Nelle vie del centro storico di Mendrisio anche una porta che sbatte a decine e decine di metri di distanza fa molto rumore. Non c’è nulla che possa arginarne il suono: non ci sono persone, tavolini e sedie dei bar, bancarelle, camion che scaricano la merce. Nulla. Solo silenzio, un silenzio carico di preoccupazione, di nostalgia. E in questi giorni di vita ridotta, quasi spenta, gli antichi «trasparenti» delle Processioni storiche già esposti in numerose zone del centro in vista della Pasqua suonano come una beffa. Tanto lavoro per nulla: i dipinti torneranno a breve nei magazzini. La chiusura di tutte le attività non essenziali ha reso il nucleo spettrale: pochissime persone in giro, e fra queste parecchi anziani a passo lento. Le uniche attività aperte sono una pasticceria e una banca, mentre alcuni ristoranti – da qualche giorno oramai – offrono solo pasti a domicilio. Anche il Piazzale alla Valle è deserto. Talmente deserto che i piccioni scorrazzano allegramente, senza paura (loro). Due le attività aperte nel complesso: un chiosco e il centro commerciale. Ma il mondo, a Mendrisio, finisce lì. Anche lo svincolo del Fox Town sembra non interessare a nessuno. Sparito il traffico, spariti i bus, chiusi i posteggi e i templi dello shopping. Lo slogan «state a casa» sembra funzionare.

Locarno, quotidianità stravolta

In una giornata feriale come questa, in cui la primavera si affaccia nemmeno troppo timidamente, ci si aspetterebbe una piazza Grande a Locarno contraddistinta dal brulicare di persone, che si muovono alla rinfusa tra uffici e negozi. Oppure i turisti. Senza dimenticare i caffè, finalmente da consumare all’aria aperta. Ma stamattina sembrava una di quelle domeniche di novembre, quando fuori è brutto tempo. Surreale – anche volendola decifrare con gli occhi di chi sa cosa stia accadendo – l’atmosfera che si respira. Poche, pochissime le persone che si possono incontrare. Qualcuno che si muove per obblighi di lavoro, come agenti di polizia, impiegati comunali, postini e così via. Anche qualche turista, zaino in spalla e a volte con la mascherina, che nel centro della piazza si ferma e si guarda tutt’attorno con aria spaesata e incredula. È quasi tutto chiuso, dai ritrovi pubblici ai commerci. Solo qualche impiegato occhieggia dalle vetrine di una banca. La passeggiata sotto i portici è spettrale. Unicamente le farmacie e i negozi di alimentari sono aperti. Almeno in centro, per ciò che abbiamo potuto constatare, quest’ultimi non sono presi d’assalto come invece accaduto nel weekend in diverse località. Malgrado le raccomandazioni e i servizi offerti da volontari e dal Comune per recapitare la spesa a casa, qualche anziano c’è. Va detto. Le distanze sociali sembrano però rispettate. Spostandoci nella Città Vecchia lo scenario non cambia. In Piazza Sant’Antonio solo una mamma con un bimbo, che probabilmente è andata in panetteria. Sulla vetrina di una macelleria, inoltre, leggiamo che il servizio a domicilio è stato rafforzato. Di fianco tutte le boutique sono chiuse. La quotidianità insomma è cambiata nel tempo di un fine settimana. Domina il silenzio, rotto solo sporadicamente dalla voce di qualcuno che si lancia in «esibizioni» canore, dalle campane, dalle sirene dei mezzi di soccorso o dal rumore di un elicottero. E le auto? Pochissime. Su via Borghese, di solito percorsa da 6.000 veicoli al giorno, si può camminare in mezzo alla strada.

©CdT.ch - Riproduzione riservata