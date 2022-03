Le due guerre di Yelena Osipova

È scesa in piazza per manifestare contro la guerra in Ucraina, con due enormi cartelloni, uno dei quali recitava la frase “Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe!”. Yelena Osipova, ottantenne di San Pietroburgo, è stata per questo arrestata nella sua città, la stessa in cui si salvò invece molti anni prima, quando era ancora una neonata. L’anziana donna nacque infatti nella San Pietroburgo che, sotto il nome di Leningrado, fu teatro dell’assedio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, tra il 1941 e il 1944, da parte di Germania e Finlandia. Yelena ha vissuto – anche se in parte inconsapevolmente, data la tenerissima età – due guerre diverse. Nella prima, il suo paese fu vittima. Nella seconda, è carnefice. Due tipologie di conflitto simili e diverse allo stesso tempo....