A partire da oggi, anche nel canton Ginevra diventa obbligatorio l’uso delle mascherine nei negozi. A questa decisione già erano arrivati Giura e Vaud. E altri la stanno prendendo in considerazione. Ogni Cantone sembra aver fissato la propria soglia, oltre la quale la mascherina abbandona i toni della raccomandazione e si trasforma appunto in obbligo. Ginevra aveva posto l’asticella a quota cinquanta nuovi casi quotidiani. Ed eccoci qui. Un obbligo che la stessa task force nazionale COVID-19 interpreta come necessario. Risalgono allo scorso weekend infatti le nette dichiarazioni di Manuel Battagay, membro della stessa task force. La sua motivazione: rispondere all’aumento del numero dei casi, seguendo peraltro l’esempio di altri Paesi vicini.

La soglia dei 50 casi al giorno

E la motivazione del...