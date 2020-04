Tutti a scuola, nonostante l’emergenza. Nonostante la paura, soprattutto. È successo in Danimarca, primo Paese in Europa a riaprire asili e aule agli allievi delle primarie (le nostre elementari). Quasi un paradosso, se pensiamo che su, al nord, il sistema dell’istruzione si basa sul principio dell’obbligatorietà dell’educazione e non su quello della obbligatorietà della frequenza scolastica. Sta di fatto che dopo un mese di chiusura, i bimbi fino ai 12 anni sono tornati a riempire le cartelle, con candido entusiasmo. La ripresa è scattata già la scorsa settimana, un po’ a singhiozzo invero. Lunedì, 20 aprile, la gran parte degli istituti si è quindi allineata. Già, ma con quali accorgimenti? E con quali sentimenti i genitori hanno acconsentito a lasciare che i propri figli contribuissero di persona alla ripartenza della società? Mentre in Svizzera e in particolare in Ticino la riapertura delle scuole dell’obbligo fissata all’11 maggio divide e non poco, noi abbiamo raccolto le testimonianze di Marina ed Enrica, due mamme italiane residenti a ridosso di Copenaghen.

Si gioca solo con gli stessi 4 bambini

Entrambe hanno vissuto giornate cariche d’incertezza, scandite però anche da emozioni positive. «Carlotta ha quasi 9 anni e frequenta il secondo grado delle scuole primarie» ci spiega Marina, che con il marito e le due figlie abita nel quartiere di Vanløse. «Caterina, la più piccola di 3 anni, per il momento resta a casa con noi. Non ce la siamo sentita di mandarla all’asilo, a maggior ragione dopo che lo stesso istituto ci ha fatto sapere che non sarebbe stato in grado di attenersi alle direttive emanate dal Ministero della salute ancora per un po’». Inciso: in Danimarca la pubblica istruzione inizia attorno ai 5 anni con il livello 0, una sorta di ultimo anno d’asilo. «Inizialmente, come altre connazionali che vivono qui e che in un certo modo risentono di quanto sta accadendo in Italia, pensavamo di tenere anche la più grande a casa per altre due settimane. L’idea era quella di temporeggiare, aspettando di vedere gli effetti degli allentamenti decisi per alcune attività». Alla fine non è andata così. «Abbiamo notato che l’isolamento faceva soffrire Carlotta. Anche per una questione d’integrazione – noi viviamo qui da 5 anni – abbiamo quindi reputato che non fosse il caso di farla sentire una bambina diversa dalle altre. Lunedì è tornata in aula». Secondo modalità, va da sé, del tutto particolari. «Normalmente la classe di Carlotta è composta da 27 allievi» precisa Marina: «Ora si è proceduto a creare 3 gruppi da 9, con le lezioni che si tengono in tre aule distinte. Ogni bambino deve poi godere di uno spazio di almeno 4 metri quadrati. Per Carlotta questo ha significato ritrovarsi in una stanza e in una struttura diverse da quelle canoniche. Sono infatti stati sfruttati i locali abitualmente destinati al dopo-scuola». Le suddivisioni ad ogni modo non finiscono qui. «Essendo previste a rotazione due ore di attività all’aperto, sono pure stati organizzati dei gruppetti-gioco formati da un massimo di 5 bambini». Quintetti che dovranno restare gli stessi anche nelle prossime settimane. Di più: le famiglie sono invitate a far socializzare i bambini anche al di fuori dell’orario scolastico, facendo tuttavia incontrare solo i membri dello stesso gruppetto-gioco. Marina si sofferma poi su un’altra misura: «L’entrata a scuola si svolge in modo scaglionato. Per intenderci: gli allievi del grado 0 entrano alle 8, quelli della prima alle 8.15, e via dicendo. I genitori non posso più portare i figli in classe, ma li lasciano davanti all’entrata dove il docente è pronto a disinfettare le mani di ogni bambino». La finestra scolastica va dalle 8 alle 13. Dopodiché vi sarebbe il dopo-scuola. «Per il momento però abbiamo preferito limitarci alla prima parte della giornata» indica Marina. «I programmi sono stati giocoforza rivisti, così come gli obiettivi da raggiungere. Se vogliamo si privilegia il ritorno a una normalità per i bambini. È quanto ci ha comunicato la direzione scolastica, chiedendoci di preparare i figli al fatto che si sarebbero dovuti lavare spesso le mani e sull’importanza delle distanze dagli allievi delle altre classi». Anche la mensa è stata provvisoriamente abolita. Tutte informazioni, queste, alle quali i genitori hanno potuto accedere in anticipo grazie a un’App messa a disposizione dall’istituto scolastico. E i docenti? «Alcuni sono preoccupati; in ogni caso di portare la mascherina in aula non se ne parla. Questa protezione in Danimarca non è ritenuta necessaria dai più» sottolinea Marina.

La notte che ha preceduto il ritorno a scuola di Carlotta non ho dormito. Il pomeriggio seguente ho però visto una bambina felice e serena

«Da mamma dico che non ha senso, da cittadina invece sì»

Nel Paese retto dalla regina Margherita II, i contagi hanno raggiunto quota 7.700 mentre i morti superato le 360 unità. «Devo dire che quella danese è una popolazione molto responsabile e ligia alle regole» afferma Marina: «Qui la gente ha però anche una forma mentis più aperta che permette ad esempio ai genitori di vivere con maggiore tranquillità il ritorno a scuola dei propri figli. Sì, noi italiani siamo un po’ più spaventati» sostiene la nostra interlocutrice, originaria di Napoli. D’altronde il tema relativo al grado di contagiosità dei bambini non ha risparmiato pure Copenaghen. «Sappiamo che è la fascia d’età che risente meno del virus, ma non è chiaro in che misura ne è un vettore» conferma Marina. «Non a caso i contatti con i nonni restano fortemente sconsigliati anche qui». Le scuole - il cui anno termine a fine giugno - hanno però riaperto, pur sapendo che il rischio zero non esiste. «Si è trattato di una mossa politica, non ci piove» evidenzia la nostra interlocutrice: «Se dovessi ragionare unicamente come mamma, la definirei una scelta insensata. Azzardata, anche. Poi però mi dico che sono pure una cittadina, che vive in uno Stato democratico che si dà delle regole. Dare credito alle autorità è altrettanto giusto. Ed è quello che abbiamo deciso di fare, convinti che la graduale ripresa delle attività, scolastiche e non, permetta altresì che le ricadute sul piano psicologico e sociale non siano troppo pesanti per la collettività». Di certo a beneficiarne è stata Carlotta. «La notte che ha preceduto il suo ritorno a scuola non ho dormito, lo ammetto. Il pomeriggio seguente ho però visto una bambina felice e serena. E mi sono detta: ne è valsa la pena». Con tutte le controindicazioni del caso. «Sicuramente con l’allentamento delle restrizioni ci aspettiamo più contagi: l’auspicio, è naturale, è che non tocchi a te e ai tuoi bimbi» conclude Marina.

«Ho lasciato in un angolo l’egoismo di madre»

Non la pensa diversamente Enrica, sangue romano e residente a Gentofte, a 15 minuti d’auto da Copenaghen. «Mio marito Henrik è danese, vivo qui ormai da 20 anni» ci dice. «Ciò nonostante non nego di aver titubato prima di decidermi a rimandare in classe le mie figlie». Tre, tutte iscritte alle scuole primarie in un istituto privato. «Christina di 7 anni va in seconda, Cecilia, 9 anni, in quarta, mentre Camilla di 11 anni frequente la quinta». Come avviene nella pratica, anche per loro la ripresa delle lezioni è avvenuta gradualmente. «Settimana scorsa è toccato alle due più grandi, mentre per Camilla abbiamo voluto aspettare fino a lunedì» spiega Enrica. Per poi raccontarci a sua volta dei numerosi provvedimenti adottati per tutelare la salute di allievi e docenti: «I bambini, a seconda del grado scolastico, entrano a scuola da entrate differenti. E noi non possiamo assolutamente accompagnarli. Ognuno deve poter contare su uno spazio personale che va dai 4 ai 6 metri quadrati. I banchi non sono più condivisi e vengono puliti e disinfettati dal personale scolastico due volte al giorno». Anche la composizione della classe è mutata. «Una delle mie figlie frequentava una classe composta 24 allievi, 12 ragazze e 12 ragazzi. Ora si è passati a due gruppi da dodici suddivisi a seconda del sesso». Pure in questo istituto inoltre sono stati creati dei gruppetti ad hoc, di 4-5 bambini, per la parte destinata ai giochi all’aperto. «Non essendo ancora tornati a scuola gli allievi più grandi è inoltre possibile sfruttare i locali lasciati per il momento liberi» rileva Enrica. L’igiene personale, ça va sans dire, è la «materia» più importante. «Le mani vanno lavate a più riprese, ad esempio prima e dopo la ricreazione» conferma Enrica. Per poi aggiungere un aneddoto: «A furia di sfregarsele i bimbi hanno le mani ruvide e girano con le creme per la pelle». E se gli allievi sono obbligati a mangiare al banco, senza condividere il cibo con i compagni, in caso di comportamenti indisciplinati i docenti hanno architettato delle efficaci contromisure. «Sono stati creati dei cartellini gialli e rossi: un metodo persuasivo, che sembra funzionare visto che non si è reso necessario» afferma Enrica.

I banchi vengono disinfettati due volte al giorno e a furia di sciacquarsele ormai i bimbi hanno le mani ruvide

Dalle bimbe alla mamma, le chiediamo come ha vissuto questo particolare ritorno in classe. «Da un lato ero molto nervosa, dall’altro non nego di essermi commossa lasciando le bambine all’esterno dell’istituto. Sembrava davvero di vivere il primo giorno di scuola. Erano così felici, ma allo stesso tempo non potevano abbracciare le proprie amiche». Sì, anche Camilla, Cecilia e Carlotta «hanno sofferto» ammette Enrica, ritrovatasi dopo un mese di lockdown a riflettere sull’opportunità di sacrificare le proprie bambine sull’altare della ripresa socio-economica. «Fondamentale in questo senso è stata la comunicazione da parte dell’autorità scolastica: durante la Pasqua hanno lavorato davvero bene, informandoci per filo e per segno sulle modalità di rientro, con tanto di video dimostrativi per gli allievi. Parliamo di regole e comportamenti comprensibili, che hanno tranquillizzato molti genitori». Il resto lo ha fatto probabilmente il marito Henrik. «Che in quanto danese, più aperto mentalmente, mi ha convinto che si trattava della cosa giusta da fare. Ho dunque deciso di lasciare in un angolo l’egoismo di madre, subordinando la paura al bene delle nostre figlie. Sì, anche per un discorso d’integrazione». E di fiducia nelle autorità. «Si è scelto di riaprire le attività progressivamente e da qualche parte bisognava iniziare, tenuto per altro conto che i genitori avranno sempre meno tempo per accudire i figli a casa. Noi abbiamo voluto fidarci, consapevoli che qualche rischio sarà corso». Il Ticino farà lo stesso?

