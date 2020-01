Le start-up crescono ma non sono sole

La Confederazione, attraverso Innosuisse, l’Agenzia per la promozione dell’innovazione - nata a partire dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) -, ha presentato il programma scale-up coaching, concepito e da pochi giorni attivato per accompagnare le start-up svizzere più meritevoli verso la relativa crescita. Dominique Gruhl-Bégin, capa divisione Panorama neoimprenditoriale...