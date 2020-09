Swissuniversities è l’organizzazione mantello delle università svizzere. Con il presidente Yves Flückiger abbiamo provato a fare il punto all’inizio del semestre autunnale. Un inizio inevitabilmente segnato dal coronavirus.

Cosa ci dicono le iscrizioni?

«La COVID ha avuto diversi effetti sul percorso formativo degli studenti. Partiamo dal bachelor: tanti giovani freschi di maturità erano soliti offrirsi un anno sabbatico, prima di entrare in un’università. Di fronte alle restrizioni sanitarie imposte ai viaggi, molti hanno rinunciato per cominciare subito il proprio percorso universitario: ciò spiega l’aumento degli effettivi dei nuovi studenti. A ciò bisogna aggiungere che il tasso di maturità quest’anno è stato più elevato rispetto al passato; un fenomeno ancora più marcato in Francia. E ciò...