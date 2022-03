Le voci e i rumori della città dei profughi sono quelli dei bambini che piangono e delle sirene della polizia che non smettono mai di urlare. La stazione ferroviaria trasformata in un centro di accoglienza. La tendopoli in periferia con gli aiuti umanitari buttati per terra o accatastati su panche improvvisate. I poliziotti che camminano per il campo e regalano caramelle ai più piccoli. Il soldato canadese che compra una tessera telefonica polacca. I furgoni carichi di vestiti, scarpe, pannolini, omogeneizzati e latte in polvere. Ma anche di uomini, donne e bambini. Che scendono dai gradini e non sanno quando il loro viaggio avrà fine.

«Davvero non so quanti siano, sicuramente migliaia ogni giorno». Luca Heim, delegato di Caritas Svizzera, una delle organizzazioni umanitarie elvetiche presenti...