La Super League si avvicina ai titoli di coda, l’hockey sta già preparando l’inizio della nuova stagione. La macchina dello sport professionistico svizzero è in piena corsa, sì. Ma è una corsa carica di incertezze, di dubbi. Di angoscia, anche. Perché settembre – quando riprenderanno i due massimi campionati nazionali, quelli di hockey e di calcio appunto – è dietro l’angolo. E ancora non si sa se il Consiglio federale alzerà il limite di 1.000 spettatori a partita attualmente in vigore. Una decisione in tal senso è prevista durante la seconda settimana di agosto.

Un piano per salvare il pallone

La soglia del numero di tifosi presenti negli impianti è assolutamente centrale: se questa impostazione dovesse essere mantenuta, si aprirebbe una voragine finanziari nella pancia di moltissimi club....