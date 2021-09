Luca Frei è nato a Lugano, vive a Malmö in Svezia e insegna all’Accademia reale danese di belle arti a Copenaghen. L’artista, classe 1976, tra i più interessanti della scena contemporanea, è stato chiamato dallo studio di architettura Snøhetta a collaborare al progetto di allestimento del Centro d’Arte Henie Onstad a Høvikodden, vicino a Oslo. Il maestro dalla ricerca senza posa, simile a un caleidoscopio in divenire, non ama le facili etichette date al suo lavoro. Al Corriere del Ticino Luca Frei racconta i suoi inizi da studente espatriato, i salti nel buio, le sfide vinte e i nuovi progetti. Tra le righe esce un fil rouge che lo unisce a suo nonno Hermann Scherchen, direttore d’orchestra, violinista, compositore, ricercatore e editore; l’urgenza di andare oltre il presente e di trasmettere...