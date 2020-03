«Non sono la malattia e la morte a farmi paura: queste dimensioni appartengono alla vita. È la mancanza di umanità a spaventarmi. Ma tutti possiamo fare qualcosa per uscirne meglio». Parola di Guidalberto Bormolini (nella foto sotto), monaco e tanatologo che raggiungiamo telefonicamente nel convento toscano dove dirige una comunità di lavoro e di preghiera.

L’avevamo incontrato in agosto mentre coordinava la ricostruzione di un borgo medievale abbandonato sugli Appennini dove sorgerà il primo hospice spirituale per morenti. Lo abbiamo ritrovato a Prato nel convento rinascimentale dove dirige un centro di spiritualità. In questi giorni è continuamente sollecitato da chi chiede sostegno e consiglio di fronte all’impazzare del coronavirus.

«Purtroppo, ci spiega, siamo anche noi toccati dalla malattia, perché ci sono famigliari di membri del nostro gruppo che sono stati contagiati. E adesso uno dei problemi da affrontare è quello degli operatori sul campo».

Cioè?

«È una allarme che è stato lanciato anche dallo psicoterapeuta Giorgio Nardone, con cui collaboro da anni: gli operatori di solito vanno in burnout per una sorta di distacco dai problemi che trattano. Qui invece c’è un forte coinvolgimento emotivo. Le persone che sento sono completamente coinvolte. È quindi necessario riuscire a pensare a qualche forma di supporto per loro. Sono stati presi molti giusti provvedimenti per non ampliare il contagio e su questo la mia posizione è quella della fiducia totale nelle istituzioni. Quando si è in situazione di emergenza deve prevalere su tutto il senso comune. Non si criticano le istituzioni e non si creano allarmismi. Ma soprattutto dobbiamo gratitudine e fiducia totale agli operatori sanitari. Ci sono anche degli eroi. Ci sono persone che sono morte per la loro dedizione».

Perciò vanno sorretti...

«Esatto. Diamo supporto ai malati, diamo supporto alla popolazione. Ora bisogna pensare a darlo agli operatori sanitari. Qui in Italia il Governo sta agendo in modo direi paterno, senza imposizioni autoritarie. Ma bisogna evitare che, nello stato di necessità, chi è al fronte si butti senza tutte le necessarie protezioni non solo sanitarie. E bisogna anche pensare alle scelte che presto saranno costretti a fare».

Nella foto AP sotto: malati e operatori sanitari dell’ospedale di Brescia.

A cosa si riferisce?

«In alcune sedi in Lombardia non hanno più posti negli ospedali. Il presidente dei medici cattolici italiani ha detto che di fronte all’impossibilità di curare tutti non possiamo fare scelte anagrafiche, dobbiamo cercare di evitarlo. Ma come si fa? Un’altra difficoltà nasce dal fatto che le persone sono sole. Vedo delle belle iniziative, come le ditte che regalano i tablet a chi non li ha perché possa fare almeno delle videochiamate. Ma è assolutamente inedito che uno sta male e non ha nessuno che fisicamente possa stargli vicino. E poi c’è la difficoltà nella gestione del lutto».

Si riferisce al fatto che non si possono accompagnare i morenti e che i funerali sono strettamente privati?

«Sì. Le persone non possono incontrare i loro cari. Gli operatori non sanno cosa fare».

E voi, che di morte vi occupate costantemente?

«Noi, per il momento abbiamo inventato un modo per fare incontrare le persone attraverso una piattaforma elettronica solitamente utilizzata per fare videoconferenze. In questo modo possiamo incontrarci con chi ha avuto un lutto. Di base io sono un artigiano (originariamente padre Guidalberto era un liutaio, ndr) a cui piacciono le cose concrete e sono sempre stato diffidente verso l’elettronica, il mondo in rete e i social. Ma in questa situazione l’unico supporto che siamo riusciti a trovare è nell’online e nei social».

Cosa avviene su queste piattaforme virtuali?

«Funzionano un po’ come i gruppi di autoaiuto per il lutto. Ci troviamo con i famigliari dei defunti che desiderano farlo collettivamente e li supportiamo in questa fase in cui la morte avviene in solitudine senza accompagnamento sociale. Perché l’impatto su di loro è totale. Non riguarda soltanto i ricoverati contagiati dal coronavirus, ma tutti i più deboli che non possono avere relazioni sociali».

Che cosa la spaventa di più del coronavirus?

«Il dramma principale non è la malattia, non è la morte. Da anni lavoro per far prendere coscienza a tutti che queste sono dimensioni naturali dell’essere umano. Non mi spaventa che ci sia più malattia o più morte. Mi spaventa che non sia facile affrontarle in modo umano, cioè con la presenza fisica delle persone amate».

E i funerali?

«Vedo una manciata di persone nei cimiteri all’aria aperta per una breve e fugace cerimonia. Manca in tutto questo una dimensione sociale, restano solo gli stretti congiunti. E manca la dimensione dell’accompagnamento. Anche le case per anziani, infatti, non sono accessibili. Ma non è colpa di nessuno. Non abbiamo un colpevole. Dobbiamo però ristrutturarci in funzione di quanto sta succedendo anche pensando al futuro. Alcuni studiosi non escludono il ripetersi di scenari simili in futuro. Si impone una forte riflessione».

In che direzione?

«Ci sono molte incognite. Per esempio non sappiamo se potremo celebrare la messa di Pasqua. Il Papa la celebrerà senza popolo. Non è mai successo nella storia. Quando c’era la peste la gente faceva le processioni e le chiese erano piene. Giustamente con le scienze moderne anche gli uomini di chiesa dicono che oggi sarebbe una follia. Ma qualche soluzione va cercata. Fermo restando che le prescrizioni delle autorità vanno rispettate rigorosamente. Dobbiamo trovare una soluzione creativa perché quello che sta succedendo non appartiene a un sentire umano».

Che fare, quindi?

«Tutti stiamo ancora cercando una buona soluzione. Per ora la vediamo solo nell’elettronica. Noi abbiamo fatto una rubrica di dirette su Facebook in cui facciamo della formazione su questi temi. Trattiamo argomenti del tipo: come trasformare la paura in una risorsa, come rafforzare le forze interiori, come fare una ricerca spirituale aperta. Consigli per il quotidiano, insomma. Abbiamo anche lanciato l’idea della tisana delle 18.00, persone che si mettono in contatto online bevendo la tisana (ricordiamo che di solito alle 18.00 in Italia arrivano i bilanci e le comunicazioni ufficiali sul coronavirus, ndr). Dobbiamo dare seguito anche all’indicazione del Papa: studiate con coraggio un modo per essere presenti a fianco dei malati. Devo dire che senza commettere una violazione delle norme non sarà facile».

Cosa manca?

«L’emergenza la stiamo affrontando. All’italiana: non siamo cinesi, qualche falla c’è, anche perché oggi stiamo pagando lo scotto dei tagli degli anni passati alla Sanità. Forse in passato avremmo dovuto spendere meno soldi in bombardieri, e oggi non saremmo bombardati da un virus. Ma vedo persone che hanno una dedizione mai vista a un livello così alto. Mancano accompagnatori a livello spirituale. In Toscana stavamo lavorando a una legge che riconosce questo ruolo. Poi tutto si è fermato. Ma, se ci fossero stati, oggi sarebbero stati inviati in tutti presidi con le maschere e le misure di protezione. Manca qualcuno che possa portare una parola di conforto, anche a livello psicologico, ovviamente. Questo sostegno andrebbe fornito anzitutto agli operatori sanitari. Non vorrei che messi troppo a lungo sotto pressione scoppiassero».

Come trasformare la paura in forza?

«Malattia, morte e difficoltà fanno parte integrante della nostra vita. Vivevamo in una bolla di sapone che ora si è rotta. E siamo diventati più normali. Come i nostri genitori che hanno fatto la guerra o come gli abitanti delle altre parti del mondo escluse dal nostro modo di vivere. Siamo alla pari. Non sentirsi invulnerabili e immortali permette di condurre una vita eticamente più elevata. Se ne abbiamo consapevolezza innalzeremo il senso del bene comune e dei grandi ideali. Insomma: quello che sta avvenendo è una tragedia, ma può davvero renderci migliori».

