La polemica è servita. E appassiona il Regno Unito. Anche perché, evidentemente, si inserisce in un contesto più ampio. Ci riferiamo alle manovre per salvare la leadership di Boris Johnson, prigioniero dei party clandestini a Downing Street. Per farla breve: il governo conservatore ha appena annunciato il congelamento, per due anni, del canone radiotelevisivo e online, la principale fonte di finanziamento della BBC. La cosiddetta licence fee, leggiamo, sarà ancorata alle attuali 159 sterline mentre l’emittente pubblica aveva chiesto un sensibile ritocco verso l’alto (180).

Il Partito Laburista, irritato, ha parlato di vendetta. Evocando perfino lo spettro di una dittatura. La BBC, agli occhi del governo, sarebbe insomma imparziale. E per questo non meritevole. La battaglia non finisce qui....