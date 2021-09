Il silenzio è sempre stato l’elemento di maggiore forza della criminalità organizzata, la pietra angolare su cui padrini e capibastone hanno costruito il loro potere. Non è un caso che omertà sia stata (e sia tuttora) la parola che identifica la «cultura» mafiosa. Nel silenzio, spesso figlio della paura, prospera infatti soltanto l’illegalità. Anche per questo motivo, raccontare le mafie diventa essenziale. Per fare in modo che tutti imparino a riconoscerne i tratti. Per accrescere la consapevolezza di un fenomeno la cui gravità è quasi sempre sottovalutata.

Accendere la luce sulla mafia è un obiettivo possibile, cui lavorano da molti anni magistrati, giornalisti, associazioni, gruppi di studio. In forme e modi diversi.

La settimana scorsa, in Italia, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA)...