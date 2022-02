Facebook e Instagram via dall’Europa. Lo scenario ventilato dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, nel rapporto annuale della società alla SEC (Securities and Exchange Commission, l’autorità statunitense di vigilanza dei mercati), ha dato fin da subito l’impressione di una sparata. E in effetti, dopo che la notizia è stata riportata dai media internazionali, un portavoce di Meta ha subito corretto il tiro. «Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa», hanno fatto sapere da Menlo Park, precisando che «le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed UE, e mano a mano che la situazione si evolve stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee»....