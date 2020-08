I medici russi che hanno in cura Alexey Navalny venerdì hanno autorizzato il trasporto dell’oppositore in coma verso la Germania. Restano gli interrogativi sul suo presunto avvelenamento. Sulla vicenda abbiamo intervistato Eleonora Tafuro, ricercatrice dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) esperta di politica russa.

Piotr Versilov, l’oppositore russo che nel 2018 è stato trasportato dalla Russia in Germania dopo un avvelenamento, ha detto che ciò che è accaduto a Navalny assomiglia molto a quanto è successo a lui due anni fa. Ciò lascia immaginare un’unica regia dietro i due episodi?

«Ci sono effettivamente delle analogie tra i due casi, ma vi sono anche delle differenze importanti. Navalny è un personaggio che ha un’esposizione mediatica e una proiezione interna e internazionale...