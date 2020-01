Sweetymon Rynjah (nella foto sotto) ha 85 anni. Dopo una lunga carriera come funzionaria governativa ha trovato la sua missione e ha pubblicato più di venti libri per spiegare a chi non le conosce le tradizioni della sua antica tribù nascosta in un angolo dell’India, ha trascritto i racconti orali e spiegato in ogni dettaglio il significato dei coloratissimi costumi. «Il mio obiettivo...