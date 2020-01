Dal restauro dell’atelier in valle di Blenio a un nuovo sito internet, a una grande mostra dedicata alla sua persona. Da qui riparte la riscoperta di uno degli artisti più significativi del Novecento ticinese: Giovanni Genucchi. Ma in valle lo ricordano ancora come «Giuanin». Abbiamo incontrato due suoi figli a Castro.

Della Valle di Blenio, della Valle del Sole, sono originari alcuni...