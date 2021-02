I cinque giganti tech sono troppo grossi per non entrare prima o poi in rotta di collisione, anche quando in apparenza si occupano di cose diverse. Per questo la guerra fra Apple e Facebook - gli altri giganti sono Microsoft, Alphabet (Google) e Amazon -, ancora allo stadio iniziale, spiega bene cosa potrà accadere nei prossimi anni ad un’economia mondiale dominata da pochi fuoriclasse.

La scoperta di Cook

Perché un’azienda nota per i suoi prodotti dovrebbe avercela con un social network, sia pure il principale del pianeta? Tutto sarebbe nato dalla decisione di Tim Cook, amministratore delegato della Apple dalla scomparsa di Steve Jobs, nel 2011, ad oggi, di disattivare per default il tracking degli utenti per fini pubblicitari sui nuovi prodotti Apple, quelli targati iOS 14, la quattordicesima...