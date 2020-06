«L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo». Così scriveva Umberto Eco. Da questa citazione parte l’ultimo libro dello studioso grigionese Nidesh Lawtoo: (Neo)fascismo: contagio, comunità, mito. Ecco di cosa si tratta.

A dispetto del titolo, il libro non si concentra sul fascismo storico o sull’ideologia fascista, cerca «di diagnosticare e comprendere l’attuale ‘patologia’ fascista più di quanto non riesca a fare il solito discorso liberale o progressista» come scrive nella prefazione Mikkel Borch-Jacobsen. Siparte dall’attualità americana. «Sì, spiega Lawtoo, ho cominciato a pensare al libro quando lavoravo alla John Hopkins University a Baltimora,...