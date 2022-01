Da una parte c’è Novak Djokovic. Il tennista eccentrico, finanche impopolare. Complici, manco a dirlo, scelte discusse e discutibili. Dall’altra, invece, c’è l’Australia o, meglio, c’è la risposta australiana all’emergenza coronavirus. La telenovela si è sviluppata lungo due direttrici: l’arroganza del campione e, appunto, l’atteggiamento intransigente delle autorità in termini di confini.

Le regole sono regole, d’altronde. Lo ha detto e ribadito il primo ministro Scott Morrison. E l’Australia, beh, dall’inizio della pandemia ad oggi ha applicato restrizioni severe, anzi severissime. Per dire: il governo di Victoria, dove si trova Melbourne, ha firmato un record mondiale. Quello del lockdown più lungo. In totale, la città sede degli Australian Open è stata chiusa per sei volte in venti mesi,...