Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Merito dell’autocoscienza, nostra croce e delizia, se domande simili (pre)occupano costantemente l’animo degli otto miliardi di persone che abitano il pianeta. Come luci in un caleidoscopio, le risposte danzano e mutano, riflesso dell’ambito (sia esso scientifico, filosofico o religioso) nel quale i quesiti vengono posti. Tra le grandi menti che hanno affrontato la problematica v’è anche quella del fisico e astronomo brasiliano Marcelo Gleiser, premio Templeton 2019 (riconoscimento che condivide con personaggi del calibro di Madre Teresa di Calcutta e il 14. Dalai Lama). Con lui, in Ticino negli scorsi giorni per un incontro con i ragazzi della TASIS (The American School In Switzerland) di Montagnola, abbiamo parlato di esplorazione e colonizzazione...