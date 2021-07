Un altro lungo weekend in balia degli sbalzi d’umore della natura. D’altronde, questa, è un’estate estrema. E neppure possiamo dare la colpa al virus. Lo sguardo si è spostato sui cambiamenti climatici. Un clima sotto steroidi, è stato definito.

È una definizione corretta? Lo chiediamo a Erich Fischer, una vera e propria eccellenza svizzera, climatologo, autore - con i colleghi - del recente studio “La crescente probabilità di estremi climatici da record”, pubblicato dalla rivista scientifica peer-reviewed Nature Climate Change. «Il doping del clima? Lo sport è molto utile per capire i record. Più una disciplina è longeva, più persone l’hanno provata, più difficile diventa battere il record mondiale. I record nel salto in lungo o in alto risalgono ormai a anni, se non a decenni, fa e, se vengono...