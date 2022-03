Gli occhi del mondo sono sull’Ucraina. E non potrebbe essere altrimenti. Non molto distante, tuttavia, un altro Paese sta lottando contro un gigante. La Lituania, sì. Non tanto, o non solo, perché la Russia un giorno potrebbe puntare con decisione verso Vilnius, quanto per il fatto che i rapporti con la Cina siano in picchiata. Ne ha parlato, fra gli altri, l’Economist. Sottolineando che l’Ucraina avrebbe offeso Mosca perché indipendente e filo-europea, mentre Vilnius ha irritato Pechino per aver sposato la causa di Taiwan.

Disturbo politico ed economicoLa Cina, va da sé, oltre a non aver gradito certe esternazioni è passata alle vie di fatto, se così vogliamo chiamarle. Tradotto: ha imposto sanzioni economiche alla Lituania, le peggiori per giunta. L’offesa al Partito Comunista, insomma, era...