Sui social - ma non solo lì - se ne leggono di tutti i colori: gli errori di grammatica, di sintassi e di senso abbondano. Non si creda che passino inosservati. «Magari li legge anche il vostro potenziale datore di lavoro che poi non vi assume». Parola della linguista Vera Ghena (nella foto Costamagna sotto), autrice del saggio Prima l’italiano, Newton compton editore.

Vera Gheno, perché un nuovo manuale sull’uso della lingua? Non bastano la grammatica e la sintassi?

«Sono sociolinguista sedicente militante, per cui ritengo che ci sia un dovere sociale nell’essere linguisti. La mia idea è che ancor prima di poter pensare di essere ’’cittadini 3.0’’ nella realtà molto complessa in cui viviamo, occorre avere il dominio della propria lingua madre. Una competenza che viene spesso data per scontata,...