Anno nuovo, nuovo virus? Forse. Le cifre registrate in queste ultime settimane (con moltissimi contagi, ma meno decessi e ricoveri) stanno portando gli esperti a formulare ipotesi un po’ più ottimiste sul futuro della pandemia. Vediamo perché.

1. Partiamo proprio dalle cifre. Com’era la situazione in Ticino un anno fa e com’è oggi?Il 2 gennaio del 2021 in Ticino si registravano 123 nuovi contagi, con 373 pazienti COVID ricoverati, di cui 48 in cure intense. Le vittime del virus quel giorno furono sei. Un anno più tardi, il 2 gennaio 2022, i nuovi contagi sono stati 1.038, con 138 pazienti COVID ricoverati, di cui 16 in cure intense. Nell’arco delle ultime 24 ore è stata registrata una nuova vittima. Insomma, così come sta avvenendo un po’ dappertutto nei Paesi intorno a noi, anche in Ticino...