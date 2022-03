Oriente e Occidente: la Turchia tra Ucraina, Russia e NATO

Da una parte, l’Europa, dall’altra l’Asia. A Istanbul due sponde si incontrano, come in un bacio tra due continenti. La Turchia, membro della NATO, è da sempre un ponte tra Occidente e Oriente. Questa caratteristica va tenuta ben presente in qualsiasi analisi. Se adesso le relazioni con Putin sembrano essere meno strette, il complesso rapporto tra Putin ed Erdogan è fatto di relazioni a volte amichevoli, a volte controverse. Ciò che si delinea in questo conflitto, ovvero nell’invasione russa dell’Ucraina, è un nuovo assetto, un nuovo status: la Turchia sembra avvicinarsi all’Ucraina, anche se vuole essere mediatrice con la Russia.

Erdogan ha sempre mantenuto un tono equilibrato nelle sue dichiarazioni sulla situazione tra Russia e Ucraina. Ha definito l’invasione russa come «inaccettabile»,...