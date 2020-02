Agnese Ciulla è un’operatrice sociale di Palermo, anche se per i media italiani è diventata «la grande madre», da quando tra il 2014 e il 2017 è stata in prima linea nel soccorrere i migranti che arrivavano via mare nella città siciliana. Da quella esperienza è nato un libro. E un film con Isabella Ragonese: «Tutto il giorno davanti».

