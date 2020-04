Mamme che cercano di sbarcare il lunario col telelavoro coi i figli da accudire mentre impazza il coronavirus. Ne parlavamo qualche giorno fa ricordando la situazione delle famiglie monoparentali. Poi c’è la controparte: il genitore non affidatario, nell’85% dei casi il papà, che in tempi di pandemia non riesce a vedere i figli. Il problema è il diritto di visita. Il fatto è che - coronavirus o meno - i genitori che sono lontani dai figli vogliono comunque vederli. E viceversa.

Separazioni conflittuali

«Si dimentica quasi sempre, ci ha scritto il consulente sociale Simone Banchini, che, se c’è un figlio da qualche parte c’è anche un padre. E sempre di più la separazione avviene in modo conflittuale. Allora, per calmare gli animi, si affidano i figli alla madre e il padre, per decisione legale...